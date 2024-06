Vollsperrung der A49 in Richtung Süden wegen Bauarbeiten

Kassel (dpa/lhe) - In Kassel wird in der Nacht auf Samstag die Autobahn 49 in Fahrtrichtung Süd zwischen dem Autobahnkreuz (AK) Kassel-Mitte und dem AK Kassel-West voll gesperrt. Zeitgleich wird die bisherige Vollsperrung der Autobahn 44 aufgehoben, wie die Autobahn GmbH des Bundes am Freitag mitteilte. Grund für die Vollsperrung ist den Angaben zufolge eine Sanierung der Fahrbahn. Die Bauarbeiten sollen bis Ende 2024 dauern.