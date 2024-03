Transporter brennt auf A49: Mehrere Stunden Vollsperrung

Kassel (dpa/lhe) - Ein brennender Autotransporter hat am Freitag für eine mehrstündige Vollsperrung auf der A49 gesorgt. Der Fahrer habe am Morgen zwischen den Anschlussstellen Kassel-Waldau und Kassel-Auestadion in Richtung Gießen gemerkt, dass ein Reifen am Anhänger geplatzt und in Brand geraten war, teilte die Polizei mit. Der 36-Jährige habe noch selbst erfolglos versucht, das Feuer zu löschen. Er blieb unverletzt. Der Wagen, der den Angaben nach mit sechs Elektroautos beladen war, geriet vollständig in Brand. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 300.000 Euro.