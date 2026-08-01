A6: ein Fahrstreifen der Theodor-Heuss-Brücke gesperrt

Mannheim (dpa) - Zum zweiten Mal heute Abend gibt es eine Sperrung auf einer Mannheimer Rheinbrücke: Auf der Theodor-Heuss-Brücke der Autobahn 6 darf der rechte Fahrstreifen in Richtung Sandhofen nicht benutzt werden, wie das Polizeipräsidium Mannheim mitteilte.

Ersten Ermittlungen zufolge gibt es in diesem Bereich einen Böschungs- beziehungsweise Flächenbrand. Rauch ziehe auf die Fahrbahn hoch. Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz.

Am Abend war zuvor bereits die Konrad-Adenauer-Brücke zwischen Ludwigshafen und Mannheim voll gesperrt worden. An einem Brückenpfeiler war ein verdächtiger Gegenstand gefunden worden. Er habe sich aber nicht als Fliegerbombe entpuppt und sei entfernt worden, teilte die Polizei mit.