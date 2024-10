Feuerwehreinsatz in der Weinheimer Hauptstraße

Am Mittwochabend wurde die Feuerwehr Weinheim gegen 19.20 Uhr in die Hauptstraße gerufen. Der Grund war eine gemeldete Rauchentwicklung, weshalb zunächst von einem Brand ausgegangen wurde. Nach aktuellen Informationen stellte sich heraus, dass der Rauch durch einen eingeschalteten Kamin in eine Dachgeschosswohnung gedrungen war. Die Feuerwehr sorgte infolgedessen für Belüftung der betroffenen Räume. Die Hauptstraße war während des Einsatzes komplett gesperrt.