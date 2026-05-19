Baustelle Autobahn

A66 in Osthessen - Sperrungen und Umleitungen ab Samstag

Sanierung, Sperrungen und geänderte Fahrstreifen: Wer auf der Autobahn 66 unterwegs ist, muss in Osthessen mit Umleitungen und Staus rechnen. Was Autofahrer jetzt wissen sollten.

In Osthessen wird auf Teilen der A66 eine neue Asphaltdecke aufgebracht. Betroffen sind ein Abschnitt auf vier Kilometer Länge und mehrere Anschlussstellen. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa
In Osthessen wird auf Teilen der A66 eine neue Asphaltdecke aufgebracht. Betroffen sind ein Abschnitt auf vier Kilometer Länge und mehrere Anschlussstellen. (Symbolbild)

Schlüchtern (dpa/lhe) - Wegen der Sanierung von Fahrbahnen ist in den kommenden Tagen auf der Autobahn 66 in Osthessen mit Behinderungen zu rechnen. Zunächst wird ab diesem Samstag an der Anschlussstelle Schlüchtern Süd Auf- und Ausfahrt der Richtungsfahrbahn Frankfurt voll gesperrt, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilt. 

Es wird eine Umleitung eingerichtet. Die Auf- und die Ausfahrt der Richtungsfahrbahn Fulda bleiben für den Verkehr offen. Die Sperrung soll bis voraussichtlich 10. Juni andauern.

Fahrstreifen wird auf Gegenfahrbahn umgelegt

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Zwischen dem 10. Juni und voraussichtlich dem 3. September wird zwischen Neuhof-Süd und Schlüchtern-Nord auf rund vier Kilometer Länge in beiden Fahrtrichtungen die Asphaltdecke neu hergestellt. Dadurch ändert sich die Verkehrsführung: Ein Fahrstreifen wird auf die Gegenfahrbahn umgelegt. In beide Fahrtrichtungen sollen immer zwei Fahrstreifen erhalten bleiben. 

Zwischen dem 3. und 24. Juli wird zudem an der Anschlussstelle Flieden die Ausfahrt der Richtungsfahrbahn Frankfurt gesperrt. Vom 25. Juli bis 14. August wird dann laut Autobahn GmbH die Auf- und Ausfahrt der Richtungsfahrbahn Fulda voll gesperrt. Bei beiden Sperrungen werden Umleitungen eingerichtet. Die Gesamtkosten für die Fahrbahnerneuerungen werden auf rund 4,2 Millionen Euro beziffert.

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