Fahrtrichtung Stuttgart

A8 am Wochenende teils gesperrt: Worauf Fahrer achten müssen

Bauarbeiten sorgen für eine Umleitung auf der Autobahn zwischen Karlsruhe und Stuttgart. Welche Umleitungsstrecke es gibt und warum besondere Vorsicht im Bereich Wimsheim gefragt ist.

Wegen einer Fahrbahndeckenerneuerung kann die A8 zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Süd und Heimsheim am Wochenende in Richtung Stuttgart nicht befahren werden. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa
Wegen einer Fahrbahndeckenerneuerung kann die A8 zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Süd und Heimsheim am Wochenende in Richtung Stuttgart nicht befahren werden. (Symbolbild)

Pforzheim (dpa/lsw) - Wer am Wochenende über die Autobahn 8 aus Richtung Karlsruhe in Richtung Stuttgart fährt, muss sich auf eine Umleitung einstellen. Bereits ab Freitag (4. September), 20.00 Uhr, soll der Verkehr wegen Bauarbeiten an der Anschlussstelle Pforzheim-Süd ausgeleitet werden. Fahrerinnen und Fahrer müssen dann den Schildern der Umleitungsstrecke U9 folgen. Diese führt den Verkehr schon nach wenigen Kilometern wieder auf die A8 zurück, wie die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest weiter mitteilte.

Im Bereich der Betriebseinfahrt Tiefenbronner Straße in Wimsheim (Enzkreis) gebe es Baustellenverkehr, hieß es. «Verkehrsteilnehmende werden daher gebeten, in diesem Bereich besonders aufmerksam zu fahren und auf den Baustellenverkehr zu achten.» Am Montag gegen 5.00 Uhr soll die Sperrung wieder aufgehoben werden.

Hintergrund ist den Angaben zufolge, dass die Fahrbahndecke der A8 zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Süd und Heimsheim in Fahrtrichtung Stuttgart erneuert werden muss. Dazu seien zwei Wochenendsperrungen notwendig, die nächste sei für den Zeitraum vom 18. bis 21. September geplant. Es handelt sich laut einer Sprecherin um eine routinemäßige Maßnahme.

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