A81 acht Stunden gesperrt - drei Verletzte
Drei Autos sind auf der A81 im Landkreis Konstanz in einen Unfall verwickelt. Die Fahrbahn war rund acht Stunden lang gesperrt. Die Ermittlungen laufen.
Singen (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 81 bei Singen (Landkreis Konstanz) sind drei Menschen verletzt worden. Nach Polizeiangaben war die Autobahn für rund acht Stunden gesperrt.
Demnach fuhr eine 26-Jährige am Mittwoch mit ihrem Auto in südlicher Richtung auf die Autobahn auf und übersah dabei ein von hinten kommendes Auto eines 34-Jährigen. In der Folge sei es zur Kollision gekommen. Das Auto des 34-Jährigen sei durch den Zusammenstoß gegen die Mittelschutzplanke geprallt und ins Schleudern geraten. Dadurch sei das Auto mit dem Fahrzeug eines 70-Jährigen kollidiert.
Die 26-Jährige und der 70-Jährige seien bei dem Unfall leicht verletzt worden. Der 34-Jährige wurde den Angaben zufolge schwer verletzt. Es sei ein Schaden von rund 50.000 Euro entstanden. Die Autobahn war für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten in Fahrtrichtung Süden gesperrt. Zur Klärung des Unfallhergangs sei ein Sachverständiger hinzugezogen worden.