Unfall auf Autobahn 81

Autobahn 81 in Fahrtrichtung Stuttgart voll gesperrt

Ein Auto fährt auf einen Lastwagen auf. Der Wagen fängt an zu brennen. Die Feuerwehr rückt aus.

Die Feuerwehr löscht derzeit das brennende Auto. (Symbolbild) Foto: Uli Deck/dpa
Die Feuerwehr löscht derzeit das brennende Auto. (Symbolbild)

Ilsfeld (dpa/lsw) - Wegen eines Auffahrunfalls ist die A81 auf Höhe Ilsfeld (Landkreis Heilbronn) zwischen der Anschlussstelle Ilsfeld und der Autobahnraststätte Wunnenstein in Fahrtrichtung Stuttgart voll gesperrt worden. Nach Polizeiangaben fuhr ein Auto auf einen Lastwagen auf und sei in Brand geraten. Verletzt wurde demnach niemand.

Nach Angaben der Polizei brach bei dem Unfall die Hinterachse des Lastwagens. Daher müsse er mit einem Kran geborgen werden. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass die Fahrtrichtung Stuttgart für die nächsten fünf Stunden gesperrt sein wird.

Verkehr wird umgeleitet

Pendler sollen an der Anschlussstelle Ilsfeld abfahren und werden über die Anschlussstelle Mundelsheim umgeleitet. 

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Die Polizei meldet einen aktuellen Rückstau von fünf Kilometern. Mit einem Zeitverlust von mindestens einer Stunde sei zu rechnen. Die Vollsperrung dauert an.

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