Autofahrer aufgepasst: A81 nach Stuttgart nachts gesperrt
Achtung Umweg: Wegen Hitzeschäden bleibt die A81 Richtung Stuttgart nachts gesperrt. Wie lange dauert die Sperrung?
Böblingen/Sindelfingen (dpa/lsw) - Wer über die A81 nach Stuttgart will, muss in der Nacht zum Sonntag eine Umleitung fahren: Wegen Hitzeschäden ist die Autobahn dann zwischen Böblingen-Hulb und Böblingen-Ost in Richtung Stuttgart voll gesperrt.
Während der Vollsperrung sollen Autofahrer über eine Umleitung durch das Stadtgebiet von Sindelfingen ausweichen, hieß es von der Deutschen Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (Deges).
Erst gegen 8.00 Uhr am Sonntagmorgen soll ein Fahrstreifen wieder freigegeben werden, gegen 22.00 Uhr soll die Sperrung enden - dann können wieder beide Fahrbahnen genutzt werden.
Grund für die Sperrung seien Hitzeschäden an der provisorischen Fahrbahn der A81, wie eine Sprecherin der Deges erklärte. Diese Schäden müssten während der nächtlichen Sperrung ausgebessert werden. An dem Autobahnabschnitt der A81 wird aktuell gebaut, um die Fahrbahn zu erweitern.