Autofahrer aufgepasst: A81 nach Stuttgart nachts gesperrt

Böblingen/Sindelfingen (dpa/lsw) - Wer über die A81 nach Stuttgart will, muss in der Nacht zum Sonntag eine Umleitung fahren: Wegen Hitzeschäden ist die Autobahn dann zwischen Böblingen-Hulb und Böblingen-Ost in Richtung Stuttgart voll gesperrt.

Während der Vollsperrung sollen Autofahrer über eine Umleitung durch das Stadtgebiet von Sindelfingen ausweichen, hieß es von der Deutschen Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (Deges).

Erst gegen 8.00 Uhr am Sonntagmorgen soll ein Fahrstreifen wieder freigegeben werden, gegen 22.00 Uhr soll die Sperrung enden - dann können wieder beide Fahrbahnen genutzt werden.

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