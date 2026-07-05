Autobahnsperrung

Nach Sperrung wegen Bauarbeiten: A81 öffnet schrittweise

Nach einer Nacht-Sperrung der A81 soll der Verkehr bald wieder rollen. Erst wird in der Früh eine Spur geöffnet, später soll auch die Zweite freigegeben werden.

Wegen Bauarbeiten wird die A81 bei Böblingen nachts in Richtung Stuttgart voll gesperrt. (Symbolbild) Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa
Wegen Bauarbeiten wird die A81 bei Böblingen nachts in Richtung Stuttgart voll gesperrt. (Symbolbild)

Böblingen/Sindelfingen (dpa/lsw) - Nach der nächtlichen Vollsperrung der A81 zwischen Böblingen-Hulb und Böblingen-Ost in Richtung Stuttgart können Autofahrer aufatmen. Um 8.00 Uhr wurde eine Spur Autobahn wieder freigegeben, wie die Polizei mitteilte. Jetzt müssen sich Autofahrer laut der Deutschen Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (Deges) noch bis 22.00 Uhr gedulden. Dann soll die Sperrung vollständig enden und auch die zweite Fahrbahn wieder freigegeben werden. 

Die Autobahn hatte in der Nacht in Richtung Stuttgart voll gesperrt werden müssen. Ursache waren Hitzeschäden an einem provisorischen Fahrbahnabschnitt, die ausgebessert werden mussten, wie eine Sprecherin der Deges mitteilte. Autofahrer wurden während der Sperrung durch Sindelfingen umgeleitet.

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