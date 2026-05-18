Fahrzeugbrand

Auto ausgebrannt - A81 nur einspurig befahrbar

In Richtung Heilbronn geht es auf der Autobahn nur stockend voran. Nach einem Brand wird die Fahrbahn gereinigt. Was ist passiert?

Die Aufräumarbeiten auf der A81 dauern an. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Die Aufräumarbeiten auf der A81 dauern an. (Symbolbild)

Ilsfeld (dpa/lsw) - Nach einem Fahrzeugbrand auf der Autobahn 81 im Kreis Heilbronn kommt es zu Beeinträchtigungen im Verkehr. In Fahrtrichtung Heidelberg sei nach der Ausfahrt Ilsfeld nur die linke Spur befahrbar, sagte ein Polizeisprecher. Die Fahrbahn werde gereinigt. 

Den Angaben nach fing der Wagen in der Nacht aufgrund eines technischen Defekts während der Fahrt an zu rauchen. Der Fahrer habe am Standstreifen gehalten und den Notruf gewählt. Das Auto sei innerhalb kürzester Zeit ausgebrannt. Zuerst hatte der SWR darüber berichtet. An dem 20 Jahre alten Wagen sei Totalschaden entstanden, sagte der Polizeisprecher. Auch der Asphalt des Standstreifens sei beschädigt worden.

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