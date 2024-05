Sperrung nach Unfall auf der A7

Kirchheim (dpa/lhe) - Die Autobahn A7 ist am Montagmittag infolge eines Unfalls mit mehreren Fahrzeugen kurz hinter dem Kirchheimer Dreieck zeitweise in nördliche Richtung gesperrt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sei ein ziviler Wagen der Bundeswehr gegen 13.00 Uhr beim Wechsel auf die rechte Spur mit einem Lkw-Anhänger kollidiert. Der 52-jährige Fahrer schleuderte danach mit seinem Pkw zurück in die Straßenmitte und stieß gegen ein weiteres Auto, so die Polizei weiter.