Landkreis Böblingen

Auffahrunfall verursacht mehrstündige Vollsperrung auf A81

Am späten Abend fährt ein Auto ungebremst auf ein anderes Auto auf. Die Autofahrer haben noch Glück und werden bei dem Unfall nur leicht verletzt. Der Verkehr kommt jedoch erst mal zum Stehen.

Beide Autos mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Beide Autos mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. (Symbolbild)

Gärtringen (dpa/lsw) - Ein Auffahrunfall auf der Autobahn 81 bei Gärtringen hat eine mehrstündige Vollsperrung verursacht. Zwei Autofahrer wurden dabei leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach fuhr ein 41-Jähriger aus zunächst ungeklärter Ursache mit seinem Wagen am späten Abend bei Gärtringen (Landkreis Böblingen) von hinten ungebremst auf ein vor ihm fahrendes Auto auf. 

Durch die Wucht des Aufpralls sei der Wagen des anderen Autos ins Schleudern geraten, gegen eine Betonschutzwand gerammt und anschließend auf die Seite gekippt, hieß es. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt. Für die Dauer die Bergungsarbeiten war die Strecke über drei Stunden lang gesperrt.

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