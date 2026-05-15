An der Lärmschutzeinhausung

Vollsperrung nach Unfall auf der Autobahn 8

Nach einem Auffahrunfall bei der Lärmschutzeinhausung auf der A8 gibt es lange Staus. Verletzte wurden laut Polizei bislang nicht gemeldet.

Die Polizei hat zunächst beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Die Polizei hat zunächst beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. (Symbolbild)

Pforzheim (dpa/lsw) - Bei der neuen Lärmschutzeinhausung auf der Autobahn 8 bei Pforzheim ist es zu einer Vollsperrung und langen Staus gekommen. Nach einem Auffahrunfall wurden zunächst beide Fahrtrichtungen voll gesperrt, damit die Einsatzkräfte die Unfallstelle erreichen konnten, wie ein Polizeisprecher sagte. Verletzte gab es bei dem Unfall am Mittag nach bisherigen Informationen keine. Genaueres zum Unfallgeschehen blieb unklar.

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Nach Daten von Google Maps gab es am frühen Nachmittag auf der Fahrtrichtung Karlsruhe einen Stau von bis zu acht Kilometern. Die Sperrung wurde am späten Mittag wieder aufgehoben. In Fahrtrichtung Stuttgart bestand die Sperrung am Nachmittag weiterhin – der Stau zog sich über zwölf Kilometer.

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