Vollsperrung nach Unfall auf der Autobahn 8

Pforzheim (dpa/lsw) - Bei der neuen Lärmschutzeinhausung auf der Autobahn 8 bei Pforzheim ist es zu einer Vollsperrung und langen Staus gekommen. Nach einem Auffahrunfall wurden zunächst beide Fahrtrichtungen voll gesperrt, damit die Einsatzkräfte die Unfallstelle erreichen konnten, wie ein Polizeisprecher sagte. Verletzte gab es bei dem Unfall am Mittag nach bisherigen Informationen keine. Genaueres zum Unfallgeschehen blieb unklar.