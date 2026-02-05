Auffahrunfall

Vollsperrung auf A8 nach Auffahrunfall

Zwischen acht Fahrzeugen kracht es auf der A8 - an einer besonders engen Stelle der Autobahn bei Pforzheim. Wie sich das in gleich beide Fahrtrichtungen auf den Verkehr auswirkt.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren acht Fahrzeuge am Unfall auf der A8 beteiligt. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa
Nach bisherigen Erkenntnissen waren acht Fahrzeuge am Unfall auf der A8 beteiligt. (Symbolbild)

Pforzheim (dpa/lsw) -  Nach einem Auffahrunfall auf der Autobahn 8 bei Pforzheim ist es zu einer Sperrung in beide Fahrtrichtungen gekommen. Bei dem Unfall seien nach bisherigen Erkenntnissen acht Fahrzeuge beteiligt gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Verletzte gebe es nach bisherigen Informationen keine. Am Nachmittag hatte sich nach Daten von Google Maps in beide Richtungen ein Stau von etwa elf Kilometern gebildet. Die Bergungsarbeiten sollen bis in den Abend andauern, so die Polizei. 

Der Unfall passierte im Bereich der neuen Lärmeinhausung – bis zum Abschluss der Bauarbeiten wird der Verkehr dort in beide Richtungen über eine neue, eigentlich dreispurige Trasse geführt. Damit die Rettungskräfte wegen der Enge an die Unfallstelle auf der Fahrbahn Richtung Stuttgart gelangen, müsse auch die Fahrtrichtung Karlsruhe gesperrt werden. So sieht es das Rettungskonzept vor.

Im Zuge des Ausbaus der A8 wurde der Verkehr im Januar auf die neue gebaute Trasse umgeleitet, die später die Fahrtrichtung Stuttgart ergibt. Seither kommt es immer wieder zu Unfällen.

