Pforzheim

Schon wieder Stau wegen Auffahrunfall auf neuer A8-Trasse

Erneut ein Unfall auf der neuen A8-Trasse: Zwei Autos krachen zusammen, ein Mensch erleidet einen Schock. Der Verkehr staut sich auf knapp 10 Kilometern.

Auf der A8 kommt es schon wieder wegen eines Unfalls zu Stau. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
Auf der A8 kommt es schon wieder wegen eines Unfalls zu Stau. (Symbolbild)

Pforzheim (dpa/lsw) - Ein Auffahrunfall auf der Autobahn 8 bei Pforzheim hat zu erneuten Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der neuen Autobahn-Trasse geführt. Dort waren auf der Fahrbahn Richtung Stuttgart zwei Autos aufeinander aufgefahren. Ein Mensch erlitt durch den Unfall einen Schock, wie ein Polizeisprecher sagte. Sonstige Verletzungen habe es nach ersten Erkenntnissen keine gegeben. 

Zwischenzeitlich war auch die Fahrbahn Richtung Karlsruhe gesperrt. Nach Daten von Google Maps gab es am frühen Nachmittag in beide Richtungen einen Stau von knapp 10 Kilometern. Die Fahrbahn Richtung Stuttgart war weiterhin blockiert. Rettungskräfte waren im Einsatz. 

Schon am Vortag gab es Auffahrunfall 

Der Unfall passierte im Bereich der neuen Lärmeinhausung – bis zum Abschluss der Bauarbeiten wird der Verkehr dort in beide Richtungen über eine neue, eigentlich dreispurige Trasse geführt. Im Zuge des Ausbaus der A8 wurde der Verkehr im Januar auf die neu gebaute Trasse umgeleitet, die später die Fahrtrichtung Stuttgart ergibt. 

Seither kommt es immer wieder zu Unfällen. Erst am Donnerstag gab es einen Auffahrunfall mit acht Fahrzeugen und kilometerlangen Staus.

