A96 nach Lastwagenunfall gesperrt
Autofahrer im Allgäu müssen mit Beeinträchtigungen rechnen. Ein Lastwagen ist verunglückt, mit Stau muss gerechnet werden.
Wangen im Allgäu (dpa) - Nach einem Lastwagenunfall ist die Autobahn 96 von Lindau in Richtung Memmingen bei Wangen im Allgäu gesperrt worden. Laut Polizei wird die Bergung des Lastwagens wohl länger dauern.
Der Lkw hatte die Leitplanken durchbrochen und war neben der Fahrbahn auf abschüssigem Gelände zum Liegen gekommen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin fällt das Gelände dort mehrere Meter sehr steil ab. Rettungskräfte befreiten den Fahrer - wie schwer er verletzt wurde, war zunächst nicht bekannt.