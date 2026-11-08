Ab wann ein Herbstspaziergang möglich ist - und wo
Erst trüb, dann zumindest stellenweise sonnig: Der Sonntag bietet Chancen für einen Herbstspaziergang. Doch zum Wochenstart wird es in Baden-Württemberg wieder nasser.
Stuttgart (dpa/lsw) - Wer am Sonntag einen Herbstspaziergang plant, braucht vielerorts zunächst etwas Geduld. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für den Tag einen trüben Start, später wird es zumindest teilweise freundlicher. Zu Wochenbeginn kehrt dann der Regen zurück.
Nach dem Nebel am Morgen dürfte sich die Sonne zumindest gebietsweise zeigen. Besonders im Südwesten könnte es freundliche Abschnitte geben. Meist bleibt es trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt. Die Temperaturen steigen auf 7 Grad auf der Alb und auf bis zu 13 Grad im Markgräflerland. Dazu weht ein schwacher Wind aus vorwiegend südlichen Richtungen.
Nebel und örtlich Frost in der Nacht
In der Nacht zum Montag breiten sich Nebel und Hochnebel gebietsweise aus. Dabei kann es örtlich leichten Frost geben. Die Tiefstwerte liegen zwischen 5 und minus 1 Grad. Der Wochenstart hängt zunehmend in den Wolken. Vor allem im Süden Baden-Württembergs kommt im Tagesverlauf Regen dazu. Die Temperaturen erreichen 5 Grad im Bergland und bis zu 12 Grad am südlichen Oberrhein. Der Wind bleibt schwach.
Dienstag vielerorts regnerisch
In der Nacht zum Dienstag fällt vor allem im Süden häufig und teils länger anhaltend Regen. Im Norden bleibt es dagegen weitgehend trocken, allerdings ebenfalls stark bewölkt. Auch am Dienstag ist es vielerorts bedeckt und vor allem im Süden regnerisch. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 7 Grad auf der Ostalb und am Odenwald und bis zu 14 Grad bei Lörrach. Der Wind weht schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen.
In der Nacht zum Mittwoch lässt der Regen nach. Wo die Wolkendecke auflockert, kann sich örtlich erneut Nebel bilden. Die Tiefstwerte liegen zwischen 9 und 4 Grad.