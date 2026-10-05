Wo im Berufsverkehr Nebel droht - und wann es sonnig wird
Autofahrer, aufgepasst: Morgens kann zum Wochenstart Nebel zum Faktor werden. Tagsüber wird es warm - aber herbstliche Abkühlung ist schon in Sicht.
Stuttgart (dpa/lsw) - Pendler müssen sich in weiten Teilen Baden-Württembergs auf teils dichtere Nebelfelder gefasst machen: Der Deutsche Wetterdienst rechnet Montagfrüh und in der Nacht zum Dienstag bis in den Vormittag hinein mit Sichtweiten unter 150 Metern.
Zunächst ist das am ehesten in der Rheinebene bis nach Mannheim so; am Dienstag zudem auch an Donau und am Bodensee. Wer früh unterwegs ist, sollte mehr Zeit einplanen und das Licht einschalten.
Montag: erst Nebel, dann heiter
Nach zäher Nebelauflösung wird es zum Wochenstart im Tagesverlauf meist heiter. Im Süden und über dem Bergland sind noch einzelne Schauer möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 Grad in den Bergen und bis 22 Grad im Rheintal. Der Wind bleibt schwach. Die Nacht bringt hohe Bewölkung und erneut häufig Nebel oder Hochnebel. Die Minima: 12 bis 7 Grad.
Dienstag: Viel Sonne nach Nebel
Am Dienstag dürfte sich der Nebel erst am Vormittag lichten. Danach zeigt sich viel Sonne, nur wenige Quellwolken stören. Mit 19 bis 23 Grad werden ähnliche Höchstwerte wie am Vortag erwartet; der Wind weht schwach aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht zum Mittwoch ist es teils gering bewölkt, örtlich bildet sich wieder Nebel bei 12 bis 7 Grad.
Mittwoch freundlich, danach kühler
Am Mittwoch beginnt der Tag vielerorts trüb durch Nebel und Hochnebel, zur Mittagszeit gibt es auch heitere bis sonnige Phasen. Später ziehen von Westen Wolken auf, örtlich sind Schauer möglich. Die Höchstwerte liegen nochmals zwischen 19 und 23 Grad bei meist schwachem Westwind, zeitweilig mit frischen Böen.
Ab Donnerstag deutet sich ein deutlicher Temperaturrückgang an; ein Schwall Nordmeerluft dürfte den Freitag zum kühlsten Tag der Woche machen - die Höchstwerte liegen dann nur noch um 13 Grad.