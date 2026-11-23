Offenbach (dpa/lhe) - Wenn sich der teils zähe Nebel und Hochnebel aufgelöst hat, wird es in Hessen heute vielerorts heiter. Teils sind auch Wolken am Himmel unterwegs, aus denen im Norden einzelne schwache Schneeregenschauer fallen können, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Je nach Sonnenscheindauer liegen die Höchstwerte demnach zwischen einem und vier Grad, in den Hochlagen des Berglands herrscht Dauerfrost um die minus zwei Grad.