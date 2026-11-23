Tagsüber vielerorts heiter und kalt, nachts frostig
Zum Wochenstart zeigt sich das Wetter in Hessen oft heiter mit niedrigen einstelligen Höchstwerten. In den Nächten wird es verbreitet frostig mit Glätte und Nebel.
Offenbach (dpa/lhe) - Wenn sich der teils zähe Nebel und Hochnebel aufgelöst hat, wird es in Hessen heute vielerorts heiter. Teils sind auch Wolken am Himmel unterwegs, aus denen im Norden einzelne schwache Schneeregenschauer fallen können, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Je nach Sonnenscheindauer liegen die Höchstwerte demnach zwischen einem und vier Grad, in den Hochlagen des Berglands herrscht Dauerfrost um die minus zwei Grad.
In der Nacht zum Dienstag ist der Himmel den Vorhersagen zufolge teils klar, teils bildet sich erneut Nebel und Hochnebel. Im Norden von Hessen sind laut DWD schwache Schneeschauer möglich. Bei leichtem bis mäßigem Frost kann es auf Straßen und Wegen örtlich glatt werden. Der Dienstag wird den Prognosen zufolge nach Nebelauflösung meist heiter und im Tagesverlauf teils sonnig mit ähnlichen Höchsttemperaturen wie am Montag.