Mildes Wetter in Hessen – nachts Frost und Nebel möglich
Tagsüber bleibt es in Hessen mild und meist trocken, nachts kann es jedoch örtlich zu Frost und Nebel kommen. Was der Deutsche Wetterdienst für die kommenden Tage erwartet.
Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen hält das sehr milde Hochdruckwetter weiter an. In den Nächten ist allerdings örtlich Frost und Nebel möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Am Sonntag bleibt es heiter und trocken. Bei Temperaturen von 15 bis 19 Grad ist es teils sonnig.
In der Nacht zum Montag sinken die Temperaturen auf 2 bis 6 Grad, in geschützten Tal- und Muldenlagen des Berglandes auf bis zu minus 2 Grad. Die Meteorologen erwarten verbreitet Frost in Bodennähe. Lokal kann sich Nebel bilden.
Mehr Wolken zum Wochenstart
Am Montag wird es laut dem DWD im Tagesverlauf wolkig. Es bleibt überwiegend trocken. Am Nachmittag und Abend sind im Westen und Süden einzelne Schauer aber nicht ausgeschlossen. Die Höchstwerte liegen bei 16 bis 19 Grad. In der Nacht zum Dienstag kühlt es den Meteorologen zufolge auf 5 bis 1 Grad ab. In geschützten Tal- und Muldenlagen des Berglandes sinken die Werte auf bis zu minus 1 Grad. Gebietsweise kann es in Bodennähe frieren.
Der Dienstag beginnt heiter bis sonnig. Im Tagesverlauf ziehen immer mehr Wolken auf. Vor allem im Westen und Nordwesten sind dem DWD zufolge Schauer möglich. Auch vereinzelte Gewitter sind nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen erreichen bis zu 18 Grad. Am Mittwoch bleibt es mit bis zu 18 Grad mild und wolkig. Im Tagesverlauf können von Westen her einzelne Schauer aufziehen.