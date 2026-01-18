Bild
Sonne und Frost in Hessen – Glättegefahr auf den Straßen

Nebel, Sonne und nächtliche Minusgrade bestimmen das Wetter in den kommenden Tagen in Hessen. Auf den Straßen kann es nachts rutschig werden.

Nebel, Sonne und frostige Nächte bestimmen in den kommenden Tagen in Hessen das Wetter. (Foto Archiv) Foto: Matthias Bein/dpa
Nebel, Sonne und frostige Nächte bestimmen in den kommenden Tagen in Hessen das Wetter. (Foto Archiv)

Offenbach (dpa/lhe) - Nach einem vielerorts grauen Start dürften einige Regionen in Hessen im Tagesverlauf etwas Sonne abbekommen. Wenn sich Nebel und Hochnebel aufgelöst haben, wird es teils heiter bis wolkig, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. Mancherorts bleibe es auch ganztägig neblig-trüb. Niederschlag fällt aber nicht. Die Höchsttemperaturen erreichen je nach Sonnenscheindauer 2 bis 6 Grad, dazu weht an vielen Orten ein schwacher Wind.

In der Nacht zum Montag bleibt es bei vielerorts nur geringer Bewölkung oder örtlichem Nebel trocken bei Tiefstwerten zwischen minus 1 und minus 5 Grad. Reif oder gefrierender Nebel können an manchen Orten für Glätte sorgen - auf den Straßen ist also Vorsicht angesagt. 

Die neue Woche beginnt dann in vielen Regionen mit Sonne, im Südwesten Hessens rechnen die Meteorologen für Montag bis in den Nachmittag mit neblig-trübem Wetter. Niederschläge sind nicht in Sicht. Die Höchsttemperaturen erreichen 2 bis 6 Grad. Auch am Dienstag und Mittwoch scheint vielerorts die Sonne. In den Nächten wird es frostig mit Temperaturen zwischen minus fünf und minus zehn Grad, so dass weiter mit Straßenglätte zu rechnen ist.

