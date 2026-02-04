Nächtliche Rutschpartie? Autofahrer sollten vorsichtig sein

Stuttgart (dpa/lsw) - Autofahrer und Fußgänger aufgepasst: Obwohl sich in den kommenden Tagen immer wieder Sonnenstrahlen zeigen, drohen im Südwesten auch Glätte und stellenweise gefrierender Regen. Wie aus der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervorgeht, könnte es insbesondere in den Nächten rutschig werden.

Der Mittwoch beginnt zum Teil mit Nebel oder Hochnebel, der sich demnach im Tagesverlauf auflösen dürfte. Bis in den Vormittag besteht die Gefahr auf Glätte. Weiter soll es zu Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern kommen. Danach zögen zeitweise dichtere Wolkenfelder über das Land hinweg - regnen soll es aber nicht. Zeitweise zeige sich auch die Sonne. Die Höchsttemperaturen liegen dem DWD zufolge in Oberschwaben bei etwa 1 Grad, in Nordbaden könnten bis zu 9 Grad erreicht werden. Dazu wehe ein schwacher Ostwind, der in Bergland teils stürmische Böen bringen könne.

Nebel und Glättegefahr in der Nacht

In der Nacht zum Donnerstag sollen sich nur wenige Wolken am Himmel zeigen. Es bilde sich aber wieder zunehmend Nebel und Hochnebel. Die Temperaturen sinken demnach am Rhein auf ungefähr 1 Grad, im Bergland auf bis zu -4 Grad. Entsprechend könne es glatt werden.

Foto: Marijan Murat/dpa MIt Glätte rechnet der DWD die nächsten Tage. (Symbolbild)

Am Donnerstag bleibt es an Rhein und Donau wohl länger trüb. Abseits davon könne sich nach der Auflösung von Nebel und Hochnebel häufiger die Sonne zeigen, so der DWD. Es bleibt demnach trocken bei Höchsttemperaturen von rund 2 Grad auf der Schwäbischen Alb und bis zu 10 Grad am Rhein. Zudem wehe schwacher Wind.

Freitag: Regen, teils gefrierend

In der Nacht zum Freitag breiten sich der Vorhersage zufolge von Westen her dichte Wolken aus. In Südbaden setze in den frühen Morgenstunden Regen ein, der zum Teil gefrieren kann. Am Rhein sinken die Tiefsttemperaturen demnach auf 2 Grad. In Oberschwaben und in hohen Lagen liegen die Werte zwischen -1 und -4 Grad. Glätte sei erneut möglich.