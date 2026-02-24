Wetter

Bis zu 18 Grad: Sonne und Wolken bestimmen Wetter in Hessen

Heiter bis wolkig, dazu milde Temperaturen: In Hessen wechseln sich Sonne, Wolken und gelegentlich Nebel ab. Was der Deutsche Wetterdienst für die nächsten Tage erwartet.

Sonne und Wolken wechseln sich in den kommenden Tagen immer wieder ab. (Symbolbild) Foto: Sascha Ditscher/dpa
Sonne und Wolken wechseln sich in den kommenden Tagen immer wieder ab. (Symbolbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Frühlingshafte Temperaturen erwarten die Menschen in Hessen in den kommenden Tagen. Der Deutsche Wetterdienst rechnet am Dienstag mit Höchstwerten zwischen zehn und 14 Grad. Dabei soll es stark bewölkt werden, im Süden kann es regnen. In der Nacht zum Mittwoch könnte sich die Bewölkung auflösen, dafür bildet sich Nebel. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Am Mittwoch soll sich der Nebel nur zögerlich auflösen. Anschließend sei mit heiterem bis sonnigem Wetter bei Höchsttemperaturen zwischen 13 und 16 Grad zu rechnen. Der Donnerstag soll dann erneut heiter starten, bevor im Tagesverlauf von Westen kommend dichtere Wolken aufziehen. Regen sei dabei jedoch nicht zu erwarten, hieß es. Die Höchstwerte liegen bei 15 bis 18 Grad.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Sonne, Nebel, Wolken – Wetter bleibt launisch im Südwesten
Herbstwetter

Sonne, Nebel, Wolken – Wetter bleibt launisch im Südwesten

Wer in Baden-Württemberg draußen unterwegs ist, sollte flexibel bleiben: Sonne, Nebel und Wolken wechseln sich immer wieder ab. Was der Deutsche Wetterdienst für die nächsten Tage erwartet.

08.10.2025

Wolken und Nebel trüben Aussicht auf Sonne in Hessen
Wetter

Wolken und Nebel trüben Aussicht auf Sonne in Hessen

Der Oktober klingt mild aus, doch der Himmel ist bis zum Wochenende überwiegend bedeckt. Nachts ist leichter Bodenfrost möglich.

31.10.2024

Wolken und Nebel bestimmen meist Wetter in Hessen
Milde Temperaturen

Wolken und Nebel bestimmen meist Wetter in Hessen

Der goldene Herbst bleibt in diesen Tagen aus. Das Wetter im Land ist meist grau.

29.10.2024

Wetter in Hessen heiter bis wolkig
DWD-Vorhersage

Wetter in Hessen heiter bis wolkig

Nach der Hitze und den örtlichen Unwettern entspannt sich die Wetterlage wieder. In der zweiten Wochenhälfte bleibt es in Hessen zunächst trocken und warm.

15.08.2024

Wetter

Heiter bis wolkig in Hessen

22.11.2023