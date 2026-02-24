Bis zu 18 Grad: Sonne und Wolken bestimmen Wetter in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Frühlingshafte Temperaturen erwarten die Menschen in Hessen in den kommenden Tagen. Der Deutsche Wetterdienst rechnet am Dienstag mit Höchstwerten zwischen zehn und 14 Grad. Dabei soll es stark bewölkt werden, im Süden kann es regnen. In der Nacht zum Mittwoch könnte sich die Bewölkung auflösen, dafür bildet sich Nebel.

Am Mittwoch soll sich der Nebel nur zögerlich auflösen. Anschließend sei mit heiterem bis sonnigem Wetter bei Höchsttemperaturen zwischen 13 und 16 Grad zu rechnen. Der Donnerstag soll dann erneut heiter starten, bevor im Tagesverlauf von Westen kommend dichtere Wolken aufziehen. Regen sei dabei jedoch nicht zu erwarten, hieß es. Die Höchstwerte liegen bei 15 bis 18 Grad.