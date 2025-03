Ab zum Bodensee - Bis zu 24 Grad in Sicht

Stuttgart (dpa/lsw) - Endlich lässt sich der Frühling blicken, nach vielen zähen Wintermonaten: Für die Menschen in Baden-Württemberg lohnt es sich, am Freitag einen Ausflug zur Eisdiele zu planen. Der «erste Hauch des Frühlings» mache das möglich, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Als besonderes Ausflugsziel im Land würde sich am Freitag und Samstag der Bodensee eignen, meinte er weiter.