Abends länger hell für Abenteuer in Hessen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Abende länger – die Sommerzeit kehrt zurück. In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden die Uhren von 2.00 Uhr auf 3.00 Uhr vorgestellt. Für Hessen bedeutet das nicht nur mehr Tageslicht am Abend, sondern auch zahlreiche Gelegenheiten, Städte und Natur nach Feierabend in vollen Zügen zu genießen:

Die Tuesday Night Skater rollen wieder

In Frankfurt startet am kommenden Dienstag (31. März) die neue Saison der Tuesday Night Skater. Um 20.30 Uhr beginnt im Hafenpark die erste Tour des Jahres. «Zur Auftaktfahrt werden zahlreiche Skaterinnen und Skater erwartet, die anschließend wieder jeden Dienstag bis zum Ende der Sommerzeit gemeinsam durch die Straßen Frankfurts rollen», teilte die Stadt mit.

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Für die neue Saison wurden einzelne Streckenabschnitte angepasst und optimiert, sodass bekannte Engstellen und Bereiche mit erhöhtem Abstimmungsbedarf künftig umfahren werden. Voraussetzung für die Teilnahme seien grundlegende Kenntnisse beim Bremsen sowie eine sichere Fahrtechnik, raten die Veranstalter. Das Tragen von Helm und Schutzausrüstung werde empfohlen. «Die Streckenlängen variieren zwischen 27 und 34 Kilometern, das Ende der Veranstaltung ist in der Regel gegen 23 Uhr wieder im Hafenpark vorgesehen», hieß es.

Blick auf den Odenwald von alter Festung

Wer den Abend lieber ruhiger verbringt, kann von der frei zugänglichen Burg Breuberg einen spektakulären Blick über den Odenwald genießen. Die eindrucksvolle Festungsanlage mit ihrer mehrere hundert Jahre alten Geschichte gehört den Staatlichen Schlössern und Gärten Hessen zufolge zu den am besten erhaltenen Burgen im süddeutschen Raum. Der Weg ins Burginnere sei gleichzeitig ein Gang durch die Geschichte der Burgenbaukunst zwischen dem 12. und dem 17. Jahrhundert, da die Burg im Vorderen Odenwald über dem Tal der Mümling nie zerstört wurde.

Die Aussicht am Herkules genießen

Wenn es länger hell ist, ist auch mehr Zeit, den Ausblick von der Aussichtsplattform des Herkules in Kassel zu genießen. In 530 Metern Höhe thront das Wahrzeichen der Stadt auf dem Gipfel des Bergparks über Kassel. Wer schon einmal dort war, um den kupfernen griechischen Halbgott zu besichtigen, der weiß: Hier zieht es immer frisch um die Ecken. Aber auch: Der Panoramablick über die gesamte barocke Parkanlage, die Stadt sowie die Mittelgebirge entschädigt dafür.

Ab kommenden Mittwoch (1. April) ist das Herkules-Monument selbst dienstags bis sonntags von 10.00 bis 17.00 Uhr auch wieder für Besucher geöffnet. Wer den ganzen Weg vom Schloss Wilhelmshöhe bis zur Statue zu Fuß gehen möchte, muss über 800 Stufen überwinden. Alle anderen können das mehr als 300 Jahre alte Bauwerk mit Auto, Bus oder Rad erreichen.

Riesenrad und Rummel

Ein Kirmesbesuch ist jetzt an vielen Orten in Hessen möglich, in Gießen etwa startet die Frühjahrsmesse am Samstag und endet am 12. April. Im Riesenrad kann dann der Blick über das Lahntal genossen werden. In Frankfurt ist Achterbahnfahren und Co. sogar bis zum 19. April möglich. Für die Veranstalter ist klar: «Sobald die Tage länger werden und die ersten warmen Sonnenstrahlen die Stadt erobern, beginnt eine ganz besondere Zeit: Die Frankfurter Dippemess im Frühjahr öffnet wieder ihre Tore und läutet den Start in die Festesaison ein.»

Einen Absacker zum Tagesabschluss

Bei gutem Wetter lässt sich der Tag auf dem Neroberg in Wiesbaden perfekt mit einem Gläschen Wein und traumhafter Aussicht ausklingen. Der Weinberg am Neroberg ist einer der wenigen innerstädtischen Weinberge Deutschlands. Das Weingut hoch oben auf Wiesbadens Hausberg steht unter der Obhut der Hessischen Staatsweingüter.