Abgeordnete diskutieren über Aufnahme des Wolfs in Jagdrecht

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die oft emotional geführte Debatte um den Wolf beschäftigt am heutigen Mittwoch die Abgeordneten im Hessischen Landtag. Schwarz-Rot will das Tier ins Landesjagdrecht aufnehmen. Die Regierungsfraktionen von CDU und SPD bringen dazu einen Gesetzentwurf in das Parlament ein. Die Zuständigkeit für die streng geschützten Wölfe liegt letztlich bei der EU. Bislang können in Deutschland nur sogenannte Problemwölfe geschossen werden. Die Hürden dafür sind hoch. Daran ändert eine Novelle des Jagdrechts in Hessen nichts.

Zu den weiteren Themen am zweiten von drei Plenartagen diese Woche zählt das Hessengeld, mit dem die Landesregierung Menschen beim Kauf der ersten selbst genutzten Immobilien entlasten will. Die Fraktionen von CDU, SPD, Grünen und FDP bringen zudem gemeinsam den Antrag «An der Seite Israels: für Freiheit und Sicherheit jüdischen Lebens, dort wie hier, und Frieden im Nahen Osten» ein.

Am Mittwochabend will die AfD-Opposition über einen Corona-Untersuchungsausschuss abstimmen lassen. Die 26-köpfige Fraktion bekommt die nötigen 27 Stimmen nur zusammen, weil auch der fraktionslose Abgeordnete Sascha Herr ihren Antrag unterschrieben hat. Die AfD-Parlamentarier haben ihn einst nicht in ihren Reihen aufgenommen unter Verweis auf Kontakte zu Neonazis, die er selbst bestreitet. In dem Untersuchungsausschuss sollen laut AfD «Grundrechtseinschränkungen» in Corona-Zeiten aufgeklärt werden. In den anderen Fraktionen ist von einer Show-Veranstaltung die Rede.