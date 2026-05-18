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Absage an Tunesien: KSC-Juwel Ben Farhat erklärt WM-Verzicht

Louey Ben Farhat wird nicht bei der WM auflaufen. Die Absage an Tunesiens Nationaltrainer hat Gründe. Ob das Offensiv-Ass auch kommende Saison noch in Karlsruhe spielt, ist offen.

Louey Ben Farhat bestritt bislang zwei A-Länderspiele für Tunesien. (Archivbild) Foto: Silas Stein/dpa
Louey Ben Farhat bestritt bislang zwei A-Länderspiele für Tunesien. (Archivbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) - Offensiv-Juwel Louey Ben Farhat vom Karlsruher SC hat seinen Verzicht auf die Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer vor allem mit den Folgen seines Mittelfußbruchs begründet. Die Entscheidung sei ihm «alles andere als leicht gefallen», sagte der 19-Jährige den «Badischen Neuesten Nachrichten». Tunesiens WM-Aufgebot war Ende der vergangenen Woche bekanntgegeben worden. Bereits da war durchgesickert, dass der Angreifer des KSC Nationaltrainer Sabri Lamouchi von sich aus abgesagt hat.

Ben Farhat hat für den badischen Zweitligisten in dieser Saison sechs Tore erzielt, fiel wegen seiner schweren Verletzung zwischenzeitlich aber auch für vier Monate aus. «Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf die Belastung, die eine WM inklusive Vorbereitung mit sich bringen würde, habe ich diesen Entschluss für mich zu diesem Zeitpunkt getroffen», sagte der Youngster.

Abschied vom KSC in diesem Sommer?

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Ben Farhat steht beim KSC noch bis 2029 unter Vertrag. Der finanziell klamme Club erwägt, den Stürmer bei einem passenden Angebot aber zu verkaufen. Womöglich könnte er den Blau-Weißen mehrere Millionen Euro einbringen.

Tunesien trifft bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko in der Gruppenphase auf die Niederlande, Japan und Schweden. Ben Farhat hat für die Nordafrikaner bislang zwei A-Länderspiele bestritten.

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