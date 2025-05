KSC verlängert mit Offensivtalent Ben Farhat

Karlsruhe (dpa/lsw) - Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat den Vertrag mit Offensivtalent Louey Ben Farhat verlängert. Der 18-Jährige habe sich langfristig gebunden, teilten die Badener mit. Der Teenager hatte in der Rückrunde der abgelaufenen Saison mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht und dabei auch drei Tore erzielt. Am Ende stoppten ihn Probleme am Sprunggelenk.