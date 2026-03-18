«Absolut geschärfte Sinne» bei Greuther Fürth

Fürth (dpa/lby) - Die SpVgg Greuther Fürth kann wieder mit Mittelfeldspieler Julian Green planen. Der 30-Jährige steht nach zwei Monaten Pause wegen Adduktorenbeschwerden im Kader des wiedererstarkten Fußball-Zweitligisten für das Auswärtsspiel am Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen den Karlsruher SC. «Ich bin mega happy, dass er wieder mit dabei ist. Er steht wieder mit voller Tatkraft zur Verfügung», sagte Trainer Heiko Vogel über Green. Ein Startelfeinsatz kommt für den Mittelfeldspieler aber wohl zu früh.

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Beim zuletzt angeschlagen fehlenden Felix Klaus wollen die Fürther vor der Länderspielpause kein Risiko eingehen. «Es sieht ganz okay aus. Er kann sich auf sein Gefühl verlassen», meinte Vogel über den routinierten Offensivspieler. «Ich gehe eigentlich davon aus, dass er in den Bus steigt.» Vogel will aber nichts riskieren. «Wir werden sehr vorsichtig sein.»

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Nach drei Siegen aus den vergangenen vier Spielen und einem ganz kleinen Polster auf Relegationsplatz 16 wollen die Franken weiter wachsam sein. «Wir bewerten nichts über, sondern wir bleiben realistisch. Es gilt der volle Fokus mit absolut geschärften Sinnen», versicherte Vogel, der ein ganz «komplexes Spiel» erwartet. «Wir müssen ganz besonders wach sein.»