Vor Spiel in Elversberg: Karlsruher SC will Rupp verleihen

Karlsruhe (dpa) - Mittelfeldspieler Noah Rupp könnte den zuletzt schwächelnden Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC laut Trainer Christian Eichner noch in dieser Wechselperiode verlassen. Der 21-Jährige habe in der Vorbereitung auf das Auswärtsspiel bei der SV Elversberg zuletzt nicht am Training teilgenommen, erklärte der Coach am Tag vor dem Duell am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky). «Es ist so, dass es die Option für eine Leihe gibt. Aber noch ist nichts fix.» In dieser Saison kam Rupp bislang auf zwei Pflichtspieleinsätze für die erste Mannschaft.