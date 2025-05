Abstiegsbedrohte Ulmer beim HSV vor «größtmöglicher Aufgabe»

Ulm (dpa) - Trainer Robert Lechleiter vom akut abstiegsgefährdeten SSV Ulm erwartet in der Auswärtspartie bei Zweitliga-Spitzenreiter Hamburger SV die «größtmögliche Aufgabe» für seine Mannschaft. «Man bekommt das medial natürlich mit, was in Hamburg los ist. Aber ich glaube, es ist ein Spiel, wo für beide viel Druck drauf ist», sagte der Coach vor dem Aufeinandertreffen am Samstagabend (20.30 Uhr/Sky und Sport 1).