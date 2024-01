Abstiegsduell: Darmstadt gastiert bei Union Berlin

Berlin (dpa) - Aufsteiger SV Darmstadt 98 befindet sich in der Fußball-Bundesliga unter Erfolgsdruck. Die Lilien gastieren am heutigen Sonntag am 19. Spieltag bei Union Berlin und könnten mit einem Sieg zu den Hauptstädtern aufschließen. Darmstadt hat derzeit elf Punkte, die Hauptstädter haben 14 Zähler. Union wird das Spiel ohne Cheftrainer Nenad Bjelica bestreiten. Dieser hatte beim Nachholspiel beim FC Bayern (0:1) eine Rote Karte für eine Tätlichkeit gegen Leroy Sané gesehen und wurde für drei Partien gesperrt. Darmstadt hat nur eins von acht Auswärtsspielen in dieser Bundesliga-Spielzeit für sich entschieden.