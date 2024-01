Lieberknecht: Union als Darmstadt-Rivale «komisch»

Darmstadt (dpa/lhe) - Aufsteiger SV Darmstadt 98 und Trainer Torsten Lieberknecht bereiten sich auf ein ungewöhnliches Abstiegsduell in der Fußball-Bundesliga vor. «Wir wissen, dass wir auswärts bereits gepunktet haben. Wir wollen einen Dreier gegen einen direkten Konkurrenten holen. 'Direkter Konkurrent' hört sich dabei schon komisch an, wenn man weiß, dass Union diese Saison in der Champions League gespielt hat», sagte Lieberknecht am Freitag in der Pressekonferenz.