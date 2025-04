«Abstoßende Vorwürfe» - Kretschmann verteidigt Hagel

Stuttgart (dpa/lsw) - CDU-Fraktionschef Manuel Hagel steht wegen der Nutzung einer auch von Rechtsextremen verwendeten Parole in der Kritik - Ministerpräsident Winfried Kretschmann nimmt seinen Koalitionspartner aber in Schutz. Die Rücktrittsforderung gegen Hagel wegen der Nutzung des Satzes «Umweltschutz ist Heimatschutz» sei «schlichtweg abwegig», sagte der Grünen-Politiker Kretschmann in Stuttgart. Wenn rechte Parteien heute einen Begriff missbrauchten, könne man nicht demokratischen Politikern gegenüber irgendeinen Vorwurf konstruieren.