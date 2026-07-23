Acht Brände auf Feld bei Oestrich-Winkel – Polizei ermittelt
An insgesamt acht Stellen brennt es auf einem Feld. Die Feuerwehr kann Schlimmeres verhindern. Die Polizei ermittelt.
Oestrich-Winkel (dpa/lhe) - Auf einem Feld bei Oestrich-Winkel (Rheingau-Taunus-Kreis) hat es am Mittwochnachmittag an mehreren Stellen gebrannt. Nach Angaben der Polizei meldeten Zeugen insgesamt acht Brandherde auf dem Feld im Stadtteil Hallgarten. Die Feuerwehr konnte alle Feuer schnell löschen. Warum die Brände ausbrachen, war zunächst nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen diesbezüglich aufgenommen, hieß es.