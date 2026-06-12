Jugendlicher soll mehrere Brände gelegt haben

Bretten (dpa/lsw) - Ein 16-Jähriger soll an einem Tag in Bretten (Kreis Karlsruhe) insgesamt sieben Feuer gelegt haben. Dabei entstand ein geschätzter Schaden von 7.000 Euro. Der 16-Jährige sei festgenommen und verhört worden, sagte ein Polizeisprecher. Dabei habe er die Taten gestanden. Zudem war bei ihm ein Bunsenbrenner gefunden worden - auch mit Papier soll er damit das Feuer gelegt haben. Warum er die Taten begangen habe, blieb vorerst unklar.