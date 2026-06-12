Sieben Brände an einem Tag

Jugendlicher soll mehrere Brände gelegt haben

Ein 16-Jähriger gesteht, in Bretten sieben Brände gelegt zu haben. Die Feuerwehr kann Schlimmeres verhindern. Jetzt droht dem Jugendlichen eine Anzeige.

Der 16-Jährige wurde vorläufig festgenommen. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Der 16-Jährige wurde vorläufig festgenommen. (Symbolbild)

Bretten (dpa/lsw) - Ein 16-Jähriger soll an einem Tag in Bretten (Kreis Karlsruhe) insgesamt sieben Feuer gelegt haben. Dabei entstand ein geschätzter Schaden von 7.000 Euro. Der 16-Jährige sei festgenommen und verhört worden, sagte ein Polizeisprecher. Dabei habe er die Taten gestanden. Zudem war bei ihm ein Bunsenbrenner gefunden worden - auch mit Papier soll er damit das Feuer gelegt haben. Warum er die Taten begangen habe, blieb vorerst unklar.

Der Verdächtige soll drei Mülleimer, eine Grünfläche, einen Gartenzaun, ein Schild und einen kleinen Busch entzündet haben. Die Flammen griffen von dem Busch zudem auf eine Gartenhütte über. Die Feuerwehr konnte die Brände löschen, bevor weiterer Schaden entstand. Verletzt wurde bei den Bränden am Donnerstag niemand. Der Jugendliche muss nun mit einer Anzeige wegen Brandstiftung rechnen.

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