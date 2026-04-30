Vermisstensuche

Ludwigshafen: 14-jähriger Jugendlicher vermisst

Die Polizei bittet die Bevölkerung bei der Suche nach einem 14-jährigen Ludwigshafener um Mithilfe.

Ein Jugendlicher aus Ludwigshafen wird vermisst (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Ein Jugendlicher aus Ludwigshafen wird vermisst (Symbolbild).

Ludwigshafen. Ein 14-Jähriger aus Ludwigshafen wird seit Dienstag, dem 28. April, vermisst. Wie die Polizei berichtet, verließ der Jugendliche Dienstagnacht die Wohnung seines Onkels. Ab dem Zeitpunkt ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Da er durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen bislang nicht aufgefunden werden konnte, bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Der 14-jährige Vermisste wird wie folgt beschrieben:

  • 1,50 Meter groß
  • 45 Kilogram schwer
  • schlank
  • mittellange, dunkle Haare
  • braune Augen
  • spricht gebrochen deutsch

Weitere Informationen und ein Foto des Vermissten finden Sie hier: https://s.rlp.de/UQtEoSv

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Die Polizei nimmt unter der Telefonnummer 0621 96323312 Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten hingegen. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei. (sig)

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