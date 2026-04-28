Ludwigshafen: 35-Jähriger aus Oggersheim vermisst

Ludwigshafen. Ein 35-Jähriger aus Ludwigshafen-Oggersheim wird seit Sonntag, 26. April, vermisst. Wie die Polizei mitteilte, verließ er am Sonntag eine Rehabilitationseinrichtung in Oggersheim und wurde zuletzt gegen 11 Uhr gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Der Vermisste ist auf Medikamente angewiesen. Zudem könnte er sich in einer hilflosen Lage befinden. Da er durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen nicht aufgefunden werden konnte, bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe.