Ludwigshafen: 35-Jähriger aus Oggersheim vermisst
Die Polizei bittet bei der Suche nach einem vermissten Mann aus Ludwigshafen um Mithilfe. Fotos und Beschreibung finden Sie über den Artikel.
Ludwigshafen. Ein 35-Jähriger aus Ludwigshafen-Oggersheim wird seit Sonntag, 26. April, vermisst. Wie die Polizei mitteilte, verließ er am Sonntag eine Rehabilitationseinrichtung in Oggersheim und wurde zuletzt gegen 11 Uhr gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Der Vermisste ist auf Medikamente angewiesen. Zudem könnte er sich in einer hilflosen Lage befinden. Da er durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen nicht aufgefunden werden konnte, bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe.
Beschreibung des 35-Jährigen:
- 1,77 Meter
- Spricht gebrochenes deutsch, Muttersprache: rumänisch
- schwarze kurze Haare
- braune Augen
Weitere Informationen, wie Name und ein Foto des Vermissten, finden Sie hier.
Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 96323312 an den Kriminaldauerdienst zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei.