Ludwigshafen: Polizei sucht vermissten 14-Jährigen
Ein 14-Jähriger aus Ludwigshafen wird seit dem 5. Mai vermisst. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Hinweise.
Ludwigshafen. Ein 14-jähriger Jugendlicher aus Ludwigshafen ist seit Dienstag, 5. Mai, vermisst. Nach Polizeiangaben verließ er an diesem Tag gegen 12 Uhr erlaubterweise eine Jugendhilfeeinrichtung in Ludwigshafen und kehrte nicht dorthin zurück.
Zwischendurch hielt sich der Jugendliche kurz bei einem Verwandten in Ludwigshafen auf. Sein weiterer Aufenthalt blieb jedoch unbekannt. Die bisherigen polizeilichen Maßnahmen führten nicht dazu, den 14-Jährigen zu finden. Hinweise auf eine konkrete Gefahr lagen der Polizei nicht vor. Für vermisste Jugendliche gelten jedoch besonders strenge Regeln, weshalb die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe bat.
Beschreibung des Vermissten
Der Vermisste ist etwa 1,50 Meter groß, wiegt rund 45 Kilogramm und ist schlank. Er hat mittellange dunkle Haare, braune Augen und spricht gebrochen Deutsch. Ein Foto des Vermissten kann hier eingesehen werden. Wer den Jugendlichen sieht, soll ihn im Blick behalten und über den Notruf 110 die Polizei verständigen. Die Polizei nimmt Hinweise zum Aufenthaltsort unter der Rufnummer 0621 96323312 entgegen. (tak)