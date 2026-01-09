Mannheim: 59-jähriger Mann vermisst
Seit dem 7. Januar wird ein 59-jähriger Mannheimer vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise.
Mannheim. Ein 59-jähriger Mann aus Mannheim wird seit Mittwoch, dem 7. Januar, vermisst. Laut Polizei kann nach jetzigem Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Der 59-Jährige ist etwa 1,83 Meter groß, schlank und hat eine Glatze beziehungsweise sehr kurze Haare. Ein Foto des Vermissten kann über diesen Link aufgerufen werden.
Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten werden vom Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Mannheim unter der Telefonnummer 0621 174 4444 entgegengenommen. Darüber hinaus können Hinweise an jeder Polizeidienststelle abgegeben werden. (heh)