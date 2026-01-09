Öffentlichkeitsfahndung

Mannheim: 59-jähriger Mann vermisst

Seit dem 7. Januar wird ein 59-jähriger Mannheimer vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise.

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes geben? (Symbolbild) Foto: Adobe Stock
Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes geben? (Symbolbild)

Mannheim. Ein 59-jähriger Mann aus Mannheim wird seit Mittwoch, dem 7. Januar, vermisst. Laut Polizei kann nach jetzigem Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Der 59-Jährige ist etwa 1,83 Meter groß, schlank und hat eine Glatze beziehungsweise sehr kurze Haare. Ein Foto des Vermissten kann über diesen Link aufgerufen werden.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten werden vom Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Mannheim unter der Telefonnummer 0621 174 4444 entgegengenommen. Darüber hinaus können Hinweise an jeder Polizeidienststelle abgegeben werden. (heh)

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Öffentlichkeitsfahndung: 16-Jährige aus Hemsbach wird vermisst 
Foto im Artikel

Öffentlichkeitsfahndung: 16-Jährige aus Hemsbach wird vermisst 

Seit Freitagvormittag, 28. November 2025, wird eine 16-jährige Jugendliche aus Hemsbach vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

02.12.2025

Ludwigshafen: 13-Jähriger seit Dienstag vermisst
Foto im Artikel

Ludwigshafen: 13-Jähriger seit Dienstag vermisst

Ein 13-jähriger Junge aus Ludwigshafen wird seit mehreren Tagen vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.

28.11.2025

16-Jähriger aus Ketsch seit über zwei Wochen vermisst
Öffentlichkeitsfahndung

16-Jähriger aus Ketsch seit über zwei Wochen vermisst

Der letzte Kontakt zu dem Jugendlichen bestand am 9. September. Die Polizei bittet um Mithilfe (Bild im Beitrag).

26.09.2025

Mannheim: Suche nach 57-jährigem Vermissten beendet
Rücknahme der Fahndung

Mannheim: Suche nach 57-jährigem Vermissten beendet

Ein 57-jähriger Mannheimer wurde vermisst. Die Polizei hat die Suche nun beendet.

18.09.2025

Wo ist Stefan O.? Heidelberg in Sorge um vermissten 49-Jährigen
Polizei

Wo ist Stefan O.? Heidelberg in Sorge um vermissten 49-Jährigen

Die Polizei Heidelberg hat eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet und bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche.

27.09.2023