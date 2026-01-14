Eppelheim: 15-Jährige vermisst
Eine Jugendliche aus Eppelheim wird seit Freitag (9. Januar) vermisst. Die Polizei sucht nach Hinweisen zum Aufenthaltsort der 15-Jährigen.
Eppelheim. Ein 15-jähriges Mädchen aus Eppelheim wird seit Freitag, 9. Januar, vermisst. Nach Angaben der Polizei ist die Vermisste etwa 1,60 Meter groß und hat lange schwarze Haare, eventuell trägt sie ein Kopftuch. Ein Foto der Vermissten ist hier abrufbar. Hinweise zum Aufenthaltsort der 15-Jährigen können beim Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Mannheim unter der Telefonnummer 0621 174-4444 oder an jeder anderen Polizeidienststelle abgegeben werden. (heh)