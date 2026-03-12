Heidelberg: 17-Jährige vermisst
Eine 17-jährige Jugendliche aus Heidelberg wird seit Mittwoch vermisst. Die Polizei sucht mit einem Foto nach ihr.
Heidelberg. Ein 17-jähriges Mädchen aus Heidelberg wird seit Mittwoch, dem 11. März, vermisst. Laut Polizeiangaben wurde sie zuletzt an eben diesem Mittwoch gegen 14.30 Uhr gesehen. Es gibt Hinweise, dass sich die Vermisste im Raum Ludwigshafen aufhält. Die bisherige Fahndung führte nicht zum Auffinden der Jugendlichen. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.
Die 17-Jährige wird wie folgt beschrieben:
- ca. 1, 62 Meter groß
- lange, glatte, schwarze Haare
- soll eine graue Jogginghose, einen schwarzen Pullover, eine schwarze Jacke und weiße Schuhe der Marke Nike tragen
- vermutlich mit einer größeren, festen Einkaufstasche der Firma "Tegut" unterwegs
Ein Lichtbild der 17-Jährigen kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/heidelberg-vermisstenfahndung/
Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten mitteilen können, werden gebeten, sich über das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 1744444 zu melden. Darüber hinaus nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen. (sig)