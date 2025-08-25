Bensheim: 13-Jährige vermisst
Seit vergangenem Montag wird eine 13-Jährige aus Bensheim vermisst. Sie wurde zuletzt in der Inobhutnahmestelle des Jugendamts gesehen. Link zum Foto im Artikel.
Bensheim. Die 13-jährige Hamna Humera Naser wird seit vergangenem Montag vermisst. Nach Angaben der Polizei wurde die Jugendliche zuletzt gegen 17.30 Uhr in der Inobhutnahmestelle des Jugendamts in Bensheim gesehen. Da die bisherige Fahndung und die Ermittlungen nicht zum Auffinden der 13-Jährigen führten, fahndet die Polizei mit Foto öffentlich nach der Vermissten. Nach eigenen Angaben wollte sie nach Frankfurt.
Die 13-Jährige wird folgendermaßen beschrieben: Sie ist etwa 1,65 Meter groß und schlank. Sie trug bei ihrem Verschwinden ein schwarzes Kopftuch, einen schwarzen Kapuzenpulli mit Reißverschluss und eine weite, weiße Hose.
Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise auf ihren Aufenthaltsort hat, soll sich bitte bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06252/7060 oder jeder anderen Polizeidienststelle melden. (heh)