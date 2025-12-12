Grasellenbach: 61-Jähriger wird vermisst
Seit Montag wird ein 61-Jähriger aus einer Einrichtung für betreutes Wohnen in Grasellenbach vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise.
Grasellenbach. Der 61-jährige Sergei Ibach aus Grasellenbach wird seit Montagabend (8. Dezember) vermisst. Wie die Polizei mitteilt, lebt der 61-Jährige in einer Einrichtung für betreutes Wohnen in der Brunhildstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen ist es nicht auszuschließen, dass der Vermisste dringend auf Medikamente angewiesen ist.
Der 61-Jährige ist zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß, übergewichtig, hat kurze graue Haare und einen grauen Bart (hier geht es zu dem Foto). Der Vermisste ist vermutlich mit einem Rollator unterwegs. Wer den Vermissten gesehen hat oder sachdienliche Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06252/7060 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (heh)