Grasellenbach: Vermisster Weinheimer wohlbehalten aufgefunden 

Weinheim/Grasellenbach. Ein 43 Jahre alter Mann ist seit Donnerstagabend vermisst worden. Wie die Polizei noch am Freitagabend mitteilte, wurde der Mann wohlbehalten angetroffen. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde somit zurückgenommen. Ein Verkehrsteilnehmer habe den 43-Jährigen aufgrund der polizeilichen Fahndung am Freitagabend bei Affolterbach erkannt und die Ordnungshüter verständigt. Die Polizei hatte unter anderem mit einem Hubschrauber in einem Feldgebiet zwischen der A 6 und der B 38 im Bereich Weinheim nach dem Mann gesucht. (dls)