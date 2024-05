87-Jährige aus Rimbach wird gesucht

Seit Mittwoch gegen 10 Uhr wird die 87-jährige Maria Anna Benkel-Eberle, die im Altenheim Johanniterhaus Weschnitzal in Rimbach untergebracht war, vermisst, wie das Polizeipräsidium Südhessen am Mittwochabend in einer Pressemitteilung berichtete. Die Gesuchte ist demnach etwa 165 cm groß, trägt eine graue kurze Dauerwelle, eine Brille und ist bekleidet mit einer geblümten Bluse mit Längsstreifen und dunkler Hose.