Vermisstenfall in Rimbach: Seniorenheim nimmt Stellung

Die Polizei hat ihre Ermittlungen eingestellt. Das Verschwinden der demenziell erkrankten Marianne Benkel-Eberle aus dem Altenheim Johanniter-Haus Weschnitzal in Rimbach am 1. Mai war demnach eine Aneinanderreihung unglücklicher Umstände. Sämtliche Suchaktionen von Seiten der Polizei und der Familie sind ins Leere gelaufen. Was bleibt, ist für Familie, Angehörige, aber auch für das Pflegepersonal des Hauses am Ende nur noch die Hoffnung, dass sich alles doch noch irgendwie zum Guten wendet, wenngleich diese Hoffnung täglich mehr schwindet.