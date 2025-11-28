Ludwigshafen: 13-Jähriger seit Dienstag vermisst
Ein 13-jähriger Junge aus Ludwigshafen wird seit mehreren Tagen vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten. (Foto im Artikel)
Ludwigshafen. Ein 13 Jahre alter Junge aus Ludwigshafen wird seit Dienstag, 25. November, vermisst. Nach Angaben der Polizei verließ er morgens sein Zuhause in der Bayreuther Straße, wo er auch zuletzt gesehen wurde. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Es gibt Hinweise darauf, dass sich der Vermisste im Bereich Ludwigshafen, Heidelberg, Karlsruhe oder Calw aufhalten könnte.
Die bisherige Suche verlief ohne Erfolg. Auch wenn bisher keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr vorliegen, gelten für vermisste Kinder besonders strenge Regeln, weshalb die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe bittet.
Weiter Informationen und ein Foto des Vermissten kann hier eingesehen werden. Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963 23312 an den Kriminaldauerdienst Ludwigshafen zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei. (heh)