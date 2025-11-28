Ludwigshafen: 13-Jähriger seit Dienstag vermisst

Ludwigshafen. Ein 13 Jahre alter Junge aus Ludwigshafen wird seit Dienstag, 25. November, vermisst. Nach Angaben der Polizei verließ er morgens sein Zuhause in der Bayreuther Straße, wo er auch zuletzt gesehen wurde. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Es gibt Hinweise darauf, dass sich der Vermisste im Bereich Ludwigshafen, Heidelberg, Karlsruhe oder Calw aufhalten könnte.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Die bisherige Suche verlief ohne Erfolg. Auch wenn bisher keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr vorliegen, gelten für vermisste Kinder besonders strenge Regeln, weshalb die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe bittet.