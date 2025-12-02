Öffentlichkeitsfahndung: 16-Jährige aus Hemsbach wird vermisst
Seit Freitagvormittag, 28. November 2025, wird eine 16-jährige Jugendliche aus Hemsbach vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.
Hemsbach. Freitagvormittag, 28.11, wird eine 16-jährige Jugendliche aus Hemsbach vermisst. Nach Polizeiangaben bestand der letzte persönliche Kontakt der Angehörigen zu der Vermissten bereits Mitte November. Bisherige Überprüfungen führten nicht zum Auffinden der Jugendlichen. Als mögliche Aufenthaltsorte galten der Raum Frankfurt und der Bereich Herne in Nordrhein-Westfalen.
Die Polizei beschrieb die Vermisste als etwa 150 bis 155 Zentimeter groß und rund 40 Kilogramm schwer. Sie hatte eine schlanke Statur und lange schwarze Haare. Zudem trug sie Ohrringe und Piercings. Die Jugendliche hatte mehrere Tattoos am rechten Schlüsselbein, auf dem linken Handrücken und an der Hüfte sowie Narben an beiden Armen. Sie soll häufig schwarze Schuhe der Marke Hello Kitty getragen haben. Hinweise können dem Polizeipräsidium Mannheim unter der 0621-174-5555, dem Polizeinotruf oder jeder anderen Polizeidienststelle mitgeteilt werden.